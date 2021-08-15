تعديل موعد مباراة سموحة أمام الجونة.. تفاصيل

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة والجونة ضمن الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز في التاسعة مساء السبت 21 أغسطس الحالي بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها الخميس 19 أغسطس.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

كشف اتحاد الكرة، مبلغ رسوم اشتراك الأندية في بطولة كأس مصر في النسخة الجديدة، لعام 2021 / 2022 ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد انتهاء بطولة كأس مصر هذا الموسم 2021 / 2020، حيث تقام المباريات المتبقية بعد نهاية الدوري الممتاز في آخر شهر أغسطس الجاري.

وأكد اتحاد الكرة منذ قليل، أن قيمة المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2021/2022، بقيمة 10 ألاف جنيه، وذلك لكل الأندية المشاركة في منافسات المصرية في مختلف درجات الدوريات.

قيمة المشاركة في الدوري

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

فترة دفع الرسوم

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

عدد لاعبي القوائم المشاركة

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.