أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، اليوم الأحد، السماح للجماهير بحضور المبارايات بنسبة 60%، واتفق مسئولو الاتحاد مع رابطة المحترفين ومسئولي وزارة الصحة والحكومة لإتخاذ قرار عودة الجماهير من جديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. عودة الجماهير للدوري الإماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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