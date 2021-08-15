/645452/ضبط-اثنين-طلبوا-أكل-وسرقوا-الدليفري-تحت-تهديد-السلاح--في-المرج

توصلت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، إلى غموض ما تبلغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة المقدم كريم البحيري، من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنه حال توصيل أحد الطلبات بدائرة القسم، تعدى عليه الشخصان المرسل إليهما الطلب «لا يعلم بياناتهما»، وهدداه باستخدام سلاح أبيض«سكين» وسرقة «مبلغ مالي - هاتف محمول» وطلب الطعام المرسل إليهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين بتهمة سرقة دليفري في المرج وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان يقيمان بدائرة القسم لهما معلومات جنائية. وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش، سلاح أبيض "المستخدم في ارتكاب الواقعة"، الهاتف الحمول المستولى عليه، مبلغ مالي»، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة.

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