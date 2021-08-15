بسبب إساءته لها..مي العيدان تقاضي وافد مصري مقيم بالكويت

/645451/بسبب-إساءته-لهامي-العيدان-تقاضي-وافد-مصري-مقيم-بالكويت

كشفت مي العيدان عن مقاضتها لوافد مصري مقيم بدولة الكويت أساء لها بسبب نقدها لأحد الفنانين مشيرة إلى عدالة القضاء الكويتي في اصدار حكم عليه بالتعويض عما فعله.

دوت الخليج يرصد مقاضاة مي العيدان لمواطن مصري بسبب إسائته لها

كتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “ أشكر الله ثم القضاء الكويتي النزيه والمحامي الرائع ضاري الواوان تم اليوم الحكم لصالحي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة ضد وافد مصري مقيم بالكويت يدعى أشرف عمر قام بشتمي وشتم عائلتي لمجرد نقدي لفنان لا يقرب له ولا يعرفه ولا توجد بينهما أي علاقة أو قرابة”.

وتابعت العيدان: “عموما لم أرد على إساءته ولجأت للقضاء والحمد الله أنصفني وتم تحويل القضية لدعوة المدنية ليحكم القاضي بالتعويض المادي الذي يستحقه والأضرار المعنوية والمجتمعية التي لحقت بي أو عائلتي من جراء إساءته تلك والتي قرأها المتابعين والذي يصل عددهم أكثر من ربع مليون من دول مختلفة حتى يكون عبرة وعضه بأن لا يكرر مع آخرين”.

مي العيدان تقاضي سيد علي

وأعلنت الإعلامية مي العيدان مقاضتها للإعلامي المصري سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر فضائية قناة الحدث اليوم، وذلك بتهمة السب والقذف وتشبيه العيدان بالراقصات وأصحاب بيوت الدعارة.

وجاءت الشكوى المقدمة ضد سيد علي من قبل مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” اذ كتب: “تعلن الاعلاميه مي العيدان عن بدأها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهره ضد المذيع المدعو سيد علي وعلى قناة الحدث اليوم حيث قام الأخير من خلال برنامجه في هذه القناة بشتم الاعلاميه بأفظع الألفاظ مشبه أموالها بأموال الراقصات و الدعارة وأنها غير متربية و أن أهلها لم يربوها ومدرسيها بالمعهد لما يربوها ووصفها بهذه الأشكال وعدد كبير من السباب”.

وأوضحت الصفحة الرسمية لمي العيدان السبب الرئيس لتلك الأزمة بينها وبين سيد علي مشيرة إلى أزمتها مع الفنان أحمد بدير، فتابعت: “وذلك بسبب قضيتها وخلافها مع احمد بدير والذي تمت براءتها منها بحكم محكمه و على عدد من الحلقات مما يدل ويؤكد موافقة قناة الحدث الذي يبث برنامجه من خلالها واقتناعها بما تلفظ به ضدها”.