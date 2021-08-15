/645450/برشلونة-يعلن-غياب-علي-زين-لمدة-شهر-بسبب-الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعب منتخب مصر لكرة اليد علي زين، والوافد الجديد على الفريق الكتالوني، عن انطلاقة الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث لن يتمكن اللاعب باللحاق باستعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة مدربه نتونيو كارلوس أورتيجا، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في 2020، والتي حرمته من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إسبانيا.

علي زين يغيب شهرا عن برشلونة

وبحسب بيان برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن أورتيجا لن يتمكن من الاعتماد على علي زين في الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك بعد إصابته في اليد اليمنى خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام منتخب فرنسا.

وأضاف: “علي زين يعاني من كسر المشط الثاني لليد اليمنى، حيث يحتاج ما يقرب من 4 أسابيع من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب”.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخاً جديداً لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

الأحمر يكسر حاجز الـ 100 هدف

تخطى أحمد الأحمر ال، 100 هدف، خلال مسيرته في دورات الألعاب الأولمبية.

وجاء ذلك خلال مشاراكته اليوم السبت، في مباراة المنتخب الوطكني أمام فرنسا.

وتمكن الأحمر من إحراز أكثر من 100 هدف خلال 24 مباراة خاضها في دورات الألعاب الأولمبية.

وسجل الأحمر 33 هدفي حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.