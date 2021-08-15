/645448/تجديد-عقد-بن-شرقي-صداع-في-رأس-إدارة-الأبيض

يبدو أن اللجنة المكلفة التي تدير الزمالك برئاسة حسن لبيب تعلمت الدرس من أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي، الذي رحل في الاخير الي الدحيل القطري، مع اقتراب انتهاء عقد هداف الزمالك الحالي "أشرف بن شرقي"، يسعي مسؤلوا الأبيض في التوصل إلي اتفاق مع المغربي لتجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وعلمت مصادر خاصة بموقع دوت الخليج مطالب بن شرقي من إدارة الزمالك:

حيث طلب وكيل المغربي، حصول اللاعب علي مليوني و400 الف يورو في الموسم الواحد، ورأت إدراة الزمالك صعوبة الوصول لإتفاق مع بن شرقي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الفريق الأبيض.

عرض الزمالك

كما أكد المصدر أن إدارة الأبيض عرضت نفس الراتب التي يحصل عليه اللاعب حاليا، وهو مليون و800 ألف يورو.

يذكر أن بن شرقي انتقل الي جدران ميت عقبة في موسم 2019، وقدم أداء متميز مع الفريق جعلته نجم الفريق وهدافه في الموسم الحالي برصيد 13 هدف، فيما يحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري بفارق نقتطين عن الأهلي الوصيف.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

غياب الونش وعبد الشافي

كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.