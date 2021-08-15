/645447/فينجادا-يشيد-بمستوى-قطاع-الناشئين-بالنادي-الأهلي-تفاصيل

أعرب البرتغالي نيليو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالتواجد في قطاع الناشئين بالأهلي خلال زيارته اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار فينجادا إلى أنه تحدث مع خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين والتشيكي بروكيش، المدير الفني للقطاع، حول كرة القدم بشكل عام، والتطورات التي يشهدها قطاع الناشئين بالأهلي، مبدياً إعجابه بما شاهده داخل النادي.

وتابع المدرب البرتغالي قائلاً: «عندما نتحدث عن الكرة المصرية، فإننا نتحدث عن الدولة الأكثر نجاحاً في الفوز بكأس الأمم الإفريقية، والدولة التي لديها النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا، وهذا يكفي لكي نرى مثل هذه التطورات”.

وأضاف فينجادا قائلاً: “اللاعبون الصغار في مصر لديهم استعداد وشغف كبير للوصول إلى أعلى المستويات، وهنا يأتي دورنا أن نساعدهم على تحقيق أحلامهم تلك، سواء باللعب في الأندية المصرية أو في الاحتراف الخارجي في أندية أوروبا”.

وحول تواجد الخبير التشيكي مايكل بروكيش كمدير فني لقطاع الناشئين، قال فينجادا: “أعتقد أنه يساعد على تعزيز استثمارات النادي في لاعبيه الصغار وتطوير مستوياتهم.. بروكيش دوره مهم جداً في النهوض بمستوى قطاع الناشئين ولديه رؤية ثاقبة سعدت جداً لأن أفكارنا متطابقة”.

وأكد فينجادا أنه يعرف خالد بيبو منذ كان لاعباً في صفوف الأهلي، حيث كان هدافاً كبيراً، ولكنه الآن يتواجد في منصب مهم للغاية، مؤكداً أنه يثق في قدارته لتطوير قطاع الناشئين بالأهلي، ويتمنى له النجاح.

استقبل النادي الأهلي صباح اليوم السبت البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ومساعده محمد وهبة، اثناء زياراته لمقر قطاع الناشئين بفرع مدينة نصر.

الفريق الاول كرة القدم

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

يلتقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق ارفة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الجيش بالسويس.

موسيماني يكشف السبب وراء التعادل أمام الإسماعيلي

وتابع موسيماني : " في حالة عدم تلقى أهداف يمكن أن تحقق تعادل سلبي فقط وفي هذة الحالة يمكن لأي فرق أن يهبط بعدم تلقيه أي أهداف لأنه لن يحقق فوز ، لكن الأهم من عدم التلقى هو تسجيلك الأهداف".

وواصل موسيماني: " المباريات مختلفة، المواجهة السابقة حاولنا تسجيل هدف ثاني لكننا لم ننجح ، وأستطاع المنافس تسجيل هدفا من كرة هجومية وحيدة، أخر 3 مباريات أحرزنا 7 أهداف وسكن شباكنا هدف وحيد".

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.