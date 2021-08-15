محمد عبد العزيز يتفقد أعمال صيانة وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي بشارع أحمد عرابي«صور »

/645446/محمد-عبد-العزيز-يتفقد-أعمال-صيانة-وتجديد-شبكة-المياه-والصرف-الصحي-بشارع-أحمد-عرابيصور

قام النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة،والدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي، بزيارة تفقدية لأعمال الصيانة ومشروعات تجديد شبكة المياه والصرف الصحي، بشارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي من الدائري وحتى سنتر عبده.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجولة التفقدية للنائب محمد عبد العزيز وأكد النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار المتابعة لانتهاء المشروع بكافة خدماته في أسرع وقت ممكن حفاظا على الأهالي. واستمع النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب، لمجموعة من الأهالي مؤكدا لهم متابعته العمل في أسرع وقت وفي نفس الوقت أن يتم ذلك بالجودة المطلوبة حفاظا على المال العام، موضحا النائب أنه يضع كافة شكاوى المواطنين موضع الاعتبار وما يهمنا دائما هو تقديم افضل خدمة للمواطنين.

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