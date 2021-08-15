/645445/إيصال-أمانة-بـ-2-مليون-جنيه-كواليس-خطف-مقاول-على-يد-رجل-أعمال-وزوجته-بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، غموض وملابسات ما تبلغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة المقدم محمد جهاد، من مقاول مقيم بمحافظة أسيوط، بتضرره من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه وآخرين باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بقيمة 2مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غموض وملابسات الواقعة التفاصيل وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، أتضح صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع زوجته وشقيقتها وزوجها. ضبط المشكو في حقه وزوجته وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المشكو في حقه وزوجته، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأعترلافا الأول بسابقة تسليمه المجني عليه مبلغًا ماليًا 2 مليون جنيه، لاستثمارها في مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالي المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا عقد التنازل الخاص بالعقار سالف الذكر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

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