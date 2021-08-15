/645443/نشأت-متري--بناء-المجمعات-السكنية-استراتيجية-اعتمدت-عليها-الدولة-في-بناء-الجمهورية-الجديدة

قال النائب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي في طريق القضاء على النمو العشوائي مؤكدا علي أننا نشهد طفرة كبيرة في بناء المدن الجديدة وهي استراتيجية اعتمدت عليها الدولة في بناء الجمهورية الجديدة تليق بالمواطن المصري .

تطوير العشوائيات وأكد عضو مجلس الشيوخ نشأت متري لتحيا مصر أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تغيرت معالمها للأفضل كما نري الان مشاريع الإسكان في كل ربوع مصر في رحلة للقضاء علي العشوائيات ببناء وكن يليق بالمواطن المصري وتغير جزري لحياة المواطنين مستقبلا مشيرا إلي أن مشاريع الإسكان من بشائر الخير والإسكان الاجتماعي وتحيا مصر وحياة كريمة والمدن الجديدة كلها حق أصيل للمواطنين في حياة كريمة . مشروعات الإسكان وأوضح النائب نشأت متري أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي افتتاح مشاريع الإسكان بنفسه و الوقوف علي أعمالها بمشاركة القطاع الخاص يؤكد حرصه علي تغير معيشه المواطنين قاطني العشوائيات بعد تطويرها لتغير حياتهم للأفضل وبناء دولة تليق بحجم ومكانه مصر بسكن آدمي ومشروعات توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار .

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