وزيرة الهجرة تفتتح فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج بحضور 400 مشارك...

السفيرة نبيلة مكرم: أبناء مصر في الخارج يثبتون جبهم وولاءهم للدولة المصرية دائما.. والرئيس اهتم بـ"بناء الإنسان" في الجمهورية الجديدة

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الأحد، فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وذلك بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وفي مستهل كلمة سيادتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور جميعًا وأعربت عن سعادتها بإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والتي تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.

ووجهت وزيرة الهجرة التحية والتقدير للكيانات المصرية بالخارج، مؤكدة أنهم يثبتون حبهم وولاءهم للدولة المصرية ويترجمون ذلك بمساندة الدولة والمشاركة في كل المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، مستشهدة بما قامت به الجالية المصرية في الولايات المتحدة من وقفة احتجاجية في نيويورك لدعم ملف سد النهضة، وكذلك ما يقوم به مصريو أوروبا من وقفات ترحيبية بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا للدولة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن مبادرة "خلينا سند لبعض في الخارج" أثبتت الدور الوطني للمصريين بالخارج، كما أشادت بدور المرأة المصرية بالخارج، واصفة إياها بـ"الجبارة"، والتي تنزل وتشارك في الانتخابات وتدفع أولادها لذلك.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن أهمية مؤتمر الكيانات الثاني أنه يأتي في إطار جديد هذا العام، لأن المصريين بالخارج طالبوا مساندة مبادرة "حياة كريمة" في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفة أن كل الجهود التي تقوم بها الدولة تهدف لتنمية الريف المصري ومعالجة مشاكل أبنائها، لذلك كان الرئيس دائما يقول إن وصولنا لمستقبل أفضل ليس كلاما لكنه واقع ملموس، وهناك عمل كبير يتم، وبلدنا تحتاج لوقوفنا بجانبها وبجانب كل المشروعات القومية التي تحدث بإيمان وصبر.

وتابعت: "العشوائيات التي تحولت لمساكن لائقة للمصريين تظهر أن القيادة السياسية لم تهتم بنقل حجر من مكان لآخر بحسب، بل اهتمت ببناء الإنسان، وبدأنا بالفعل نرى أهمية تغيير سلوكنا للأفضل، وكل هذه الجوانب عملت عليها الدولة في ظل الظروف التي يمر بها العالم. نحن لم نصمت فالدولة عملت لتضمن مستقبل أفضل للمصريين".

وأكدت وزيرة الهجرة أن الجمهورية الجديدة مرآة جديدة لبلدنا فنرى الشباب المصري الذي يتقلد مناصب نواب محافظين ونواب وزراء ومسؤولين، وسيدات نائبات بالبرلمان، حيث وصل عددهن لأكثر من 162 نائب مرأة في البرلمان الحالي، وكذلك تكليف الرئيس بمشاركة المرأة في النيابة العامة، فضلاً عن تطبيق كامل للمواطنة، فليس هناك فارق بين مسلم ومسيحي، وبين سليم وصاحب قدرات "خارقة"، لذلك المؤتمر له طابع خاص يتمثل في مساندة المصريين في الخارج لجمهوريتهم الجديدة.

وواصلت: "كلنا نجتمع اليوم كي نعطي رسالة قوية أننا مع بلدنا في تحدياتها وتنميتها، والشهر الماضي تشرفت بحضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وكان يسبقني سيدة بسيطة تجلس أمامي، وهنا نتكلم عن الجمهورية الجديدة، التي يسبق فيها المواطن البسيط، الوزير في الجلوس، وبسبب كبر سنها وتراجع صحتها كان هناك احتفال باستاد القاهرة، وحينما وصل الرئيس كانت الشاشة تسجل دخول الرئيس للاستاد، وفجأة وقفت هذه السيدة ودبّ فيها الروح بمجرد أن شاهدت ابنها مقبلاً عليها، فكانت هذه السيدة تشير للرئيس كوالدة مصرية لنجلها، فشعورها كان صادقًا تمامًا".

وتابعت: "بالأمس في حفل إفطار العائلة المصرية، حينما توجه الرئيس مع رئيس الوزراء لمدينة بدر لافتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، أقيم إفطار للعائلة المصرية قبل الافتتاحات والرئيس جلس على منصة وعلى يمينه ويساره أهالينا البسطاء، وهي رسالة هامة لأنها المرة الأولى التي نرى فيها هذا القرب وهذا التواصل المباشر والرحمة والعطف، لأن المواطن البسيط لا يجد وزيرًا يتحدث معه، لكن رئيس الجمهورية بنفسه الذي يقوم بذلك، وهذه هي الجمهورية الجديدة التي أصبح فيها المواطنون يتحاورون مع الرئيس".

وأكدت الوزيرة أن الرئيس يسعى لتوفير مستوى أفضل للمعيشة للشعب المصري، فأمانة العمل تقتضي أن يعمل جميعنا سويا ونظل ممسكين بيد بعضنا البعض من أجل بلدنا، مشددة على أن الشعب قادر على أن يحافظ على الدولة، موجهة تحية لرجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية الوطن، كما وجهت التحية والإشادة لأبطال مصر الذين حققوا ميداليات أوليمبية وعلى رأسهم البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في الكاراتيه.

وقالت: "ما تصدقوش اللي بيتقال إحنا في حرب جامدة جدا بتحاول تغير من المفاهيم والحقائق الموجودة..آمنوا بربنا وبقيادتنا وبنفسكم أننا نقدر نغير ونصل للجمهورية الجديدة كما نريد مصر"، كما شددت على أن وزارة الهجرة لا تفرق بين كيان وآخر، وليس لديها مستشارين أو ممثلين في الخارج، لكنها تعمل بالمصريين كلهم في الخارج.

وخلال فاعليات المؤتمر أيضا، تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن فكرة مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج وتفاصيل النسخة الأولى التي عقدت في يوليو 2019 وما تضمنته من برامج وزيارات وكذلك نتائجها الإيجابية التي تحققت على الأرض، ثم أعقبه فيلم تسجيلي آخر يستعرض جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال 6 سنوات منذ عودتها بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حققته من إنجازات في ملفات مختلفة تستهدف بالأساس رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج وخدمتهم.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج مخصص لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.