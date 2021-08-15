ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمى

جدة - نرمين السيد - وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح فى القسم العلمى قد بلغت 61.65 ٪، وجاء ترتيب الأوائل فى القسم العلمى كالتالى:

المركز الأول: الطالب/ أحمد محمد جمال سليمان، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ أمير محمد فهمى عماره سعيد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ محمد تامر المرزوقى حسن، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ محمد محمد حسن على، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز الأول مكرر: الطالب/ محمود السيد محمود عبد الفتاح، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 650 بنسبة 100 ٪.

المركز السادس: الطالب/ إبراهيم سليم إبراهيم حمد، منطقة بنى سويف الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالبة/ إسراء مصطفى إبراهيم عصفور، منطقة الغربية الأزهرية، وحصلت على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالب/ عمرو أحمد محمد محمد ، منطقة الشرقية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز السادس مكرر: الطالب/ مصطفى السيد السيد حسن، منطقة المنوفية الأزهرية، وحصل على مجموع 649 بنسبة 99.85 ٪.

المركز العاشر: الطالب/ أحمد بلال عبد العزيز محمد العيسوى، منطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على مجموع 648 بنسبة 99.69 ٪.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد هنأ أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشعب المختلفة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١م، على مستوى الجمهورية ، وذلك عبر اتصالات هاتفية، أمس السبت.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص فضيلته على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.