القوى العاملة: تحديث إجراءات السفر للمقيمين والزوار فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة فى إمارة أبوظبى أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبى من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من اليوم الأحد 15 أغسطس 2021.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى وفقا لبيان صحفى، إن اللجنة أشارت إلى أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفحص إضافى فى اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحى، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، (منها مصر ) فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحى لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافى فى اليوم السادس.

ويطبق البروتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين فى إمارة أبوظبى، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم فى تطبيق الحصن، أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، يتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحى، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافى فى اليوم السادس وفى اليوم التاسع.

ويتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحى لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر فى اليوم التاسع، والقائمة الخضراء المحدثة للسفر، والتى دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 31 يوليو 2021.

كما اعتمدت اللجنة آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعّمين من مواطنين ومقيمين وسياح، والتى سيعمل بها بدءاً من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021.

ووفقاً للآلية المعتمدة، سيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعّم الذى تظهر صفته فى تطبيق الحصن باللون الأخضر والتى تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 30 يوماً، وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذى تظهر صفته فى تطبيق الحصن باللون الأخضر والتى تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 7 أيام، كما سيسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عاماً الذين تظهر صفتهم فى تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

كما نصت الآلية المعتمدة على عدم السماح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار لغير المطعّم، ولكل من تظهر صفته فى تطبيق الحصن باللون الرمادى والتى تعكس انتهاء مدة صلاحية فحص مسحة الأنف (PCR).

وتسرى آلية الدخول هذه على الزوار والسياح فى الإمارة والذين عليهم إتباع بروتوكول القدوم من خارج الدولة.

كما أعلنت اللجنة أن صاحب الإقامة الجديدة غير المطعّم سيعامل معاملة المستثنى من التطعيم ويمنح مهلة لمدة 60 يوماً لتلقى التطعيم، وللحفاظ على تصنيف "مطعّم" على تطبيق الحصن، أوضحت اللجنة أنه يتعين على المطعّمين الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية حسب البروتوكول الطبى المعتمد لكل لقاح، على أن يتم إعطاء من مضى على جرعته الثانية أكثر من 6 أشهر مهلة لمدة 30 يوم وحتى 20 سبتمبر قبل تحول لون الترميز الخاص به على تطبيق الحصن إلى رمادى. ويستثنى من هذا القرار المشارك فى التجارب السريرية للقاح (كوفيد-19).

وكانت اللجنة قد أعلنت فى شهر يونيو الماضى بأن الأماكن العامة المحظور دخولها على المطعمين تشمل مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهى والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق ومتاجر بيع الأغذية والمشروبات والبضائع وتوفير الخدمات بكافة أشكالها، كما تشمل الصالات والأنشطة الرياضية والنوادى، والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة والحضانات فى الإمارة.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتى ضمن الإجراءات الاستباقية التى وضعتها الإمارة لاحتواء انتشار الفيروس بنسخه المتحورة، وشددت على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية مع تلقى اللقاح إذ يعد التطعيم السبيل الأمثل للتعافى المستدام.