وزيرة الهجرة: الرئيس اهتم ببناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - رحبت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، بالحضور جميعًا وأعربت عن سعادتها بإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والتى تأتى امتدادا للنسخة الأولى التى أطلقتها وزارة الهجرة فى يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومى لمصر ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.

ووجهت وزيرة الهجرة التحية والتقدير للكيانات المصرية بالخارج، مؤكدة أنهم يثبتون حبهم وولاءهم للدولة المصرية ويترجمون ذلك بمساندة الدولة والمشاركة فى كل المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، مستشهدة بما قامت به الجالية المصرية فى الولايات المتحدة من وقفة احتجاجية فى نيويورك لدعم ملف سد النهضة، وكذلك ما يقوم به مصريو أوروبا من وقفات ترحيبية بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمًا للدولة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن مبادرة "خلينا سند لبعض فى الخارج" أثبتت الدور الوطنى للمصريين بالخارج، كما أشادت بدور المرأة المصرية بالخارج، واصفة إياها بـ"الجبارة"، والتى تنزل وتشارك فى الانتخابات وتدفع أولادها لذلك.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن أهمية مؤتمر الكيانات الثانى أنه يأتى فى إطار جديد هذا العام، لأن المصريين بالخارج طالبوا مساندة مبادرة "حياة كريمة" فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفة أن كل الجهود التى تقوم بها الدولة تهدف لتنمية الريف المصرى ومعالجة مشاكل أبنائها، لذلك كان الرئيس دائما يقول إن وصولنا لمستقبل أفضل ليس كلاما لكنه واقع ملموس، وهناك عمل كبير يتم، وبلدنا تحتاج لوقوفنا بجانبها وبجانب كل المشروعات القومية التى تحدث بإيمان وصبر.

وتابعت: "العشوائيات التى تحولت لمساكن لائقة للمصريين تظهر أن القيادة السياسية لم تهتم بنقل حجر من مكان لآخر بحسب، بل اهتمت ببناء الإنسان، وبدأنا بالفعل نرى أهمية تغيير سلوكنا للأفضل، وكل هذه الجوانب عملت عليها الدولة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم. نحن لم نصمت فالدولة عملت لتضمن مستقبل أفضل للمصريين".

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الجمهورية الجديدة مرآة جديدة لبلدنا فنرى الشباب المصرى الذى يتقلد مناصب نواب محافظين ونواب وزراء ومسؤولين، وسيدات نائبات بالبرلمان، حيث وصل عددهن لأكثر من 162 نائب مرأة فى البرلمان الحالى، وكذلك تكليف الرئيس بمشاركة المرأة فى النيابة العامة، فضلاً عن تطبيق كامل للمواطنة، فليس هناك فارق بين مسلم ومسيحى، وبين سليم وصاحب قدرات "خارقة"، لذلك المؤتمر له طابع خاص يتمثل فى مساندة المصريين فى الخارج لجمهوريتهم الجديدة.

وواصلت: "كلنا نجتمع اليوم كى نعطى رسالة قوية أننا مع بلدنا فى تحدياتها وتنميتها، والشهر الماضى تشرفت بحضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وكان يسبقنى سيدة بسيطة تجلس أمامى، وهنا نتكلم عن الجمهورية الجديدة، التى يسبق فيها المواطن البسيط، الوزير فى الجلوس، وبسبب كبر سنها وتراجع صحتها كان هناك احتفال باستاد القاهرة، وحينما وصل الرئيس كانت الشاشة تسجل دخول الرئيس للاستاد، وفجأة وقفت هذه السيدة ودبّ فيها الروح بمجرد أن شاهدت ابنها مقبلاً عليها، فكانت هذه السيدة تشير للرئيس كوالدة مصرية لنجلها، فشعورها كان صادقًا تمامًا".

وتابعت: "بالأمس فى حفل إفطار العائلة المصرية، حينما توجه الرئيس مع رئيس الوزراء لمدينة بدر لافتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، أقيم إفطار للعائلة المصرية قبل الافتتاحات والرئيس جلس على منصة وعلى يمينه ويساره أهالينا البسطاء، وهى رسالة هامة لأنها المرة الأولى التى نرى فيها هذا القرب وهذا التواصل المباشر والرحمة والعطف، لأن المواطن البسيط لا يجد وزيرًا يتحدث معه، لكن رئيس الجمهورية بنفسه الذى يقوم بذلك، وهذه هى الجمهورية الجديدة التى أصبح فيها المواطنون يتحاورون مع الرئيس".

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس يسعى لتوفير مستوى أفضل للمعيشة للشعب المصرى، فأمانة العمل تقتضى أن يعمل جميعنا سويا ونظل ممسكين بيد بعضنا البعض من أجل بلدنا، مشددة على أن الشعب قادر على أن يحافظ على الدولة، موجهة تحية لرجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية الوطن، كما وجهت التحية والإشادة لأبطال مصر الذين حققوا ميداليات أوليمبية وعلى رأسهم البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية فى الكاراتيه.

وقالت: "ما تصدقوش اللى بيتقال إحنا فى حرب جامدة جدا بتحاول تغير من المفاهيم والحقائق الموجودة.. آمنوا بربنا وبقيادتنا وبنفسكم أننا نقدر نغير ونصل للجمهورية الجديدة كما نريد مصر"، كما شددت على أن وزارة الهجرة لا تفرق بين كيان وآخر، وليس لديها مستشارين أو ممثلين فى الخارج، لكنها تعمل بالمصريين كلهم فى الخارج.