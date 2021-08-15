وزيرة الهجرة: الرئيس اهتم ببناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - رحبت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، بالحضور جميعًا وأعربت عن سعادتها بإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والتى تأتى امتدادا للنسخة الأولى التى أطلقتها وزارة الهجرة فى يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومى لمصر ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.
ووجهت وزيرة الهجرة التحية والتقدير للكيانات المصرية بالخارج، مؤكدة أنهم يثبتون حبهم وولاءهم للدولة المصرية ويترجمون ذلك بمساندة الدولة والمشاركة فى كل المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، مستشهدة بما قامت به الجالية المصرية فى الولايات المتحدة من وقفة احتجاجية فى نيويورك لدعم ملف سد النهضة، وكذلك ما يقوم به مصريو أوروبا من وقفات ترحيبية بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمًا للدولة المصرية.
وأضافت الوزيرة أن مبادرة "خلينا سند لبعض فى الخارج" أثبتت الدور الوطنى للمصريين بالخارج، كما أشادت بدور المرأة المصرية بالخارج، واصفة إياها بـ"الجبارة"، والتى تنزل وتشارك فى الانتخابات وتدفع أولادها لذلك.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن أهمية مؤتمر الكيانات الثانى أنه يأتى فى إطار جديد هذا العام، لأن المصريين بالخارج طالبوا مساندة مبادرة "حياة كريمة" فى ظل الجمهورية الجديدة، مضيفة أن كل الجهود التى تقوم بها الدولة تهدف لتنمية الريف المصرى ومعالجة مشاكل أبنائها، لذلك كان الرئيس دائما يقول إن وصولنا لمستقبل أفضل ليس كلاما لكنه واقع ملموس، وهناك عمل كبير يتم، وبلدنا تحتاج لوقوفنا بجانبها وبجانب كل المشروعات القومية التى تحدث بإيمان وصبر.
وتابعت: "العشوائيات التى تحولت لمساكن لائقة للمصريين تظهر أن القيادة السياسية لم تهتم بنقل حجر من مكان لآخر بحسب، بل اهتمت ببناء الإنسان، وبدأنا بالفعل نرى أهمية تغيير سلوكنا للأفضل، وكل هذه الجوانب عملت عليها الدولة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم. نحن لم نصمت فالدولة عملت لتضمن مستقبل أفضل للمصريين".
وأكدت وزيرة الهجرة، أن الجمهورية الجديدة مرآة جديدة لبلدنا فنرى الشباب المصرى الذى يتقلد مناصب نواب محافظين ونواب وزراء ومسؤولين، وسيدات نائبات بالبرلمان، حيث وصل عددهن لأكثر من 162 نائب مرأة فى البرلمان الحالى، وكذلك تكليف الرئيس بمشاركة المرأة فى النيابة العامة، فضلاً عن تطبيق كامل للمواطنة، فليس هناك فارق بين مسلم ومسيحى، وبين سليم وصاحب قدرات "خارقة"، لذلك المؤتمر له طابع خاص يتمثل فى مساندة المصريين فى الخارج لجمهوريتهم الجديدة.
وواصلت: "كلنا نجتمع اليوم كى نعطى رسالة قوية أننا مع بلدنا فى تحدياتها وتنميتها، والشهر الماضى تشرفت بحضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وكان يسبقنى سيدة بسيطة تجلس أمامى، وهنا نتكلم عن الجمهورية الجديدة، التى يسبق فيها المواطن البسيط، الوزير فى الجلوس، وبسبب كبر سنها وتراجع صحتها كان هناك احتفال باستاد القاهرة، وحينما وصل الرئيس كانت الشاشة تسجل دخول الرئيس للاستاد، وفجأة وقفت هذه السيدة ودبّ فيها الروح بمجرد أن شاهدت ابنها مقبلاً عليها، فكانت هذه السيدة تشير للرئيس كوالدة مصرية لنجلها، فشعورها كان صادقًا تمامًا".
وتابعت: "بالأمس فى حفل إفطار العائلة المصرية، حينما توجه الرئيس مع رئيس الوزراء لمدينة بدر لافتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، أقيم إفطار للعائلة المصرية قبل الافتتاحات والرئيس جلس على منصة وعلى يمينه ويساره أهالينا البسطاء، وهى رسالة هامة لأنها المرة الأولى التى نرى فيها هذا القرب وهذا التواصل المباشر والرحمة والعطف، لأن المواطن البسيط لا يجد وزيرًا يتحدث معه، لكن رئيس الجمهورية بنفسه الذى يقوم بذلك، وهذه هى الجمهورية الجديدة التى أصبح فيها المواطنون يتحاورون مع الرئيس".
وأكدت الوزيرة، أن الرئيس يسعى لتوفير مستوى أفضل للمعيشة للشعب المصرى، فأمانة العمل تقتضى أن يعمل جميعنا سويا ونظل ممسكين بيد بعضنا البعض من أجل بلدنا، مشددة على أن الشعب قادر على أن يحافظ على الدولة، موجهة تحية لرجال الجيش والشرطة الذين يسهرون على حماية الوطن، كما وجهت التحية والإشادة لأبطال مصر الذين حققوا ميداليات أوليمبية وعلى رأسهم البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية فى الكاراتيه.
وقالت: "ما تصدقوش اللى بيتقال إحنا فى حرب جامدة جدا بتحاول تغير من المفاهيم والحقائق الموجودة.. آمنوا بربنا وبقيادتنا وبنفسكم أننا نقدر نغير ونصل للجمهورية الجديدة كما نريد مصر"، كما شددت على أن وزارة الهجرة لا تفرق بين كيان وآخر، وليس لديها مستشارين أو ممثلين فى الخارج، لكنها تعمل بالمصريين كلهم فى الخارج.
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