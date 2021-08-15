محافظ الجيزة يزور مستشفى الهرم للاطمئنان على مصابى حادث تصادم سقارة

جدة - نرمين السيد - توجه أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مستشفى الهرم للاطمئنان على حاله عمال النظافة المصابين إثر حادث تصادم سيارة نقل كبيرة (تريلا) بسيارة ميكروباص كانت تنقلهم، والذى وقع صباح اليوم على طريق المريوطية سقارة وأسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 17 حاله آخرين وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة وكسور.





اطمئن المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على الوضع الصحى لمصابى الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التى تستلزم ذلك معرباً عن بالغ حزنه لوقوع الحادث وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين وبأن يتغمد المولى عز وجل المتوفين بواسع رحمته. كما شدد المحافظ على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لأسر المتوفين، موجهاً الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات المادية لأسرهم، كما وجه المحافظ مدير الشئون الصحية بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.



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