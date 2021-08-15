/645444/تعرف-على-مفاجأة-عمرو-دياب-قبل-الإعلان-عنها-غدا

شوق الفنان عمرو دياب جمهوره منذ قليل حول عمل جديد من المقرر أن يعلن عنه غدا الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس وذلك من خلال صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد مفاجأة عمرو دياب قبل إعلانها غدا

وأصبح عدد كبير من الجمهور يتسأل حول المفاجأة التي سيعلن عنها عمرو دياب بعدما كتب عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”: «بكرة الساعة 12 الضهر بتوقيت القاهرة»، ونشر الفنان هشام ماجد نفس البوستر عبر صفحته الشخصية بفيسبوك.

مفاجأة عمرو دياب قبل إعلانها غدا

وبالربط بين المنشورين للفنان عمرو دياب والفنان هشام ماجد، علم دوت الخليج أن المفجأة التي يروج لها الثنائي هي حملة دعائية لإحدى المنصات الخليجية المخصصة للتعاقد مع المشاهير، حيث تستهدف 100 من المشاهير المصريين والعرب من أجل تقديم التهنئات والفيديوهات الشخصية للمشتركين وتقديم فيديوهات وتهنئات في المناسبات المختلفة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ومن النجوم المشاركين في المنصة الجديدة النجمة يسرا وشيكو وهشام ماجد ومحمد هنيدي والهضبة عمرو دياب والفنانة الشابة دينا الشربيني.

عمرو دياب يتألق في حفل العالمين

وسبق، وأحيا عمرو دياب يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًا، مسرح ميوزيك أرينا «الماسة» في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الذي شهد حضورًا كبيرًا للجمهور، كما شهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسًا مروريًا مبكرًا؛ نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية والمناطق المجاورة.

وبدأ الهضبة حفله بأغنية «يا أنا يا لأ»، وبعدها عدد من أغانيه، وهي: “يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما إنتي”.

تفاصيل خط أزياء عمرو دياب

وسبق وأن أطلق الفنان عمرو دياب خط أزياء خاص به تحت عنوان “34” وإعتمد عمرو دياب في أزيائه على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء، أما النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، ومن المقرر البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولي يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.