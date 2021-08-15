/645440/البدري-يعلن-أسماء-المحترفين-لمعسكر-المنتخب-تعرف-على-القائمة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.

بلجيكا في الصدارة

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف كاملًا، وتقدم منتخبا إيطاليا بطل اليورو والأرجنتين بطل كوبا أمريكا لقائمة المُصنفين العشرة الأوائل في التصنيف.

وتواجد المنتخب الإيطالي في المركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي وصيف اليورو، الذي حل رابعًا، كما صعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس، بعدما توج باللقب القاري على حساب البرازيل.

موعد عودة المنتخب للمعسكر

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى الإسكندرية بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى.

واستقر حسام البدرى، على ضم 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويأتى قرار البدرى باختيار 28 لاعبا للمباراتين تحسبا لوقوع أى إصابات بين اللاعبين قبل خوض المباراتين، فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات الدورى المتبقية.