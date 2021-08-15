/645439/ذوي-الهمم-يختارون-هاني-رمزي-سفيرا-للسعادة-ضمن-فاعليات-السومبوزيوم

حصد الفنان هاني رمزي لقب سفير السعادة من قبل مجموعة من أطفال ذوي الهمم بعدما اختاروه في المنافسة ضمن فاعليات «سومبوزيوم أرتا مرسانا»، الذي يقام حاليا بمدينة العلمين.

دوت الخليج يرصد حصود هاني رمزي على لقب سفير السعادة

ويتسلم هاني رمزي درع تكريمه في حفل ختام «السومبوزيوم» يوم 23 أغسطس الجاري، ويضم الحفل 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة، ومن المقرر أن يشارك ذوي الهمم في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لاختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم.

هاني رمزي يعرب عن سعادته بحصوله على اللقب

وأعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته بالاختيار والتكريم، وقال في بيان صحفي له، إن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرا ويعتبره مؤشرا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبو العربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة، وتحولا في نوعية أدواره السينمائية.

هاني رمزي ينتظر عرض 200 جنيه

استقر صناع فيلم «200 جنيه» بطولة الفنانة نيللي كريم والذي يشارك به الفنان هاني رمزي على موعد نهائي لعرضه بدور العرض المصرية اذ أن أصبح جاهز للعرض منذ مدة ليشارك في المنافسة الصيفية للأفلام المعروضة بالسينمات.

حدد أبطال فيلم «200 جنيه» يوم 18 أغسطس كموعد نهائي ومناسب لعرض العمل بدور العرض اذ أنه سيشهد منافسة ليست بالشديدة بسبب قلة الأفلام التي من المقرر أن تعرض في هذا الوقت، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

ويشهد الفيلم تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.