عاجل: وفاة أسطورة الكرة الألمانية

توفى جيرد مولر، أسطورة الكرة الألمانية، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 75 عامًا، بحسب ما أعلن ناديه السابق بايرن ميونخ.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل وفاة نجم فريق بايرن ميونخ السابق:

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "ينعى النادي، الأسطورة جيرد مولر، الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 75 عامًا".

وأضاف: "صنع مولر التاريخ مع البايرن ومنتخب ألمانيا؛ حيث سجل 566 هدفًا في 607 مباريات رسمية مع البافاري، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بالدوري الألماني بـ365 هدفًا، فضلاً عن كونه هدافًا للبطولة 7 مرات، كما سجل 68 هدفًا في 62 مباراة مع منتخب ألمانيا".

انتقال ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد

انتقل ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد قادما من العملاق البافاري بايرن ميونخ، ووقع الدولي النمساوي على عقود إنضمامه إلى الفريق الملكي بعد اجتيازه الكشف الطبي، وتواجد فلورنتينو بيريز أثناء توقيع اللاعب.

انضم ديفيد ألابا إلى صفوف فريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، وذلك بع انتهاء مدة تعاقده مع فريق بارين ميونخ، ولم يرغب النمساوي في استكمال مشواره الكروي داخل صفوف العملاق البافاري، وإنما صرح بأنه أراد الانتقال إلى فريق ريال مدريد لخوض تجربة جديدة.

فشل بيريز في تجديد عقد راموس

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة 16 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني

وتابع: "انضم مولر إلى بايرن في صيف 1964، وفاز بكأس الانتركونتيننتال، و3 كؤوس لدوري الأبطال، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة".

واختتم: "كان مولر بطل الدوري الألماني 4 مرات، ومثلها في كأس ألمانيا، كما فاز مع المنتخب الوطني ببطولة أوروبا 1972، وكأس العالم 1974، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في ميونخ ضد هولندا".