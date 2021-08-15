/645438/اختل-توازنها -مصرع-فتاة-نتيجة-سقوطها-من-الدور-الخامس-بالأهرام

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأحد، نتيجة سقوطها من شرفة الشقة بالدور الخامس بالعقار موقع سكنها في منطقة نزلة السمان بالهرم، بعد اختلال توازنها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع فتاة سقطت من الدور الخامس في منطقة نزله السمان بالهرم

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة الرائد أحمد عصام رئيس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع فتاة بعد سقوطها من من الدور الخامس في منطقة نزلة السمان بدائرة القسم.

اختل توازنها

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص اتضح العثور على جثة "إسراء.م" في بداية العقد الثالث من عمرها، نتيجة سقوطها من شرفة الشقة بالدور الخامس بالعقار مكان سكنها، وبعمل التحريات، وسؤال أسرتها أفادوا باختلال توازن المتوفاة نافين الشبهة الجنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.