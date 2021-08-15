/645435/هاني-أباظة-يطالب-بتغيير-اسم-العاصمة-الإدارية-لـ-مدينة-السيسي-الجديدة

أعلن اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن تأييد مقترح إطلاق أسم الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، على العاصمة الادارية الجديدة تحت اسم "مدينة السيسي الجديدة".

هاني أباظة يطالب بتغيير اسم العاصمة الإدارية لـ "مدينة السيسي الجديدة"

وقال أباظة إنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي لمناقشة المقترح ودراسة إمكانية تنفيذه، خاصة وأن فكرة انشاء العاصمة الادارية الجديدة جاءت برؤية ودعم من الرئيس السيسي.

وأشار أباظة إلى أن إطلاق اسم السيسي على العاصمة الإدارية هي رسالة للعالم أجمع وقوى الشر والظلام بأن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي على قلب رجل واحد .

وأكد أباظة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق انجازات كثيرة ولم ينسب لنفسه فضل ولم يطلق اسمه على مشروع بل انه دائم التكريم لمن صنعوا انجازات لخدمة الوطن والأولى أن يتم تكريم من أنقذ الوطن وقاده إلى بر الأمان .

وقال أباظة إنه داعم لمقترحات حملة "دعم الاستقرار الوطني والدعم الإعلامي والسياسي للرئيس برئاسة اللواء مجدي أبو المجد، والتي تبنت فكرة تقديم الشكر الواجب للرئيس السيسي من خلال إطلاق اسم السيسي على العاصمة الإدارية الجديدة لتكون: مدينة السيسي الجديدة Elsisi New City وهو أقل تقدير لذلك القائد الذى أعطى ولازال يعطي الكثير ويستحق من جموع الشعب المصري كل الدعم والتقدير .

وكانت حملة "دعم الاستقرار الوطني والدعم الإعلامي والسياسي للرئيس برئاسة اللواء مجدي ابو المجد قائد قوات المظلات السابق قد دعت في وقت سابق إلى تغيير اسم العاصمة الإدارية لتصبح "مدينة السيسي الجديدة" تخليداً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ الوطن وقاد سفينة التنمية والبناء منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن.