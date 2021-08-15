/645433/الزمالك-الأفضل-في-مصر-المتحدث-الرسمي-للاسماعيلي-يثير-غضب-جماهير-الأهلي
علق علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي على خساراة فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج تعليق المتحدث الرسمي للاسماعيلي على فوز الزمالك على الدروايش
وأثار المتحدث الرسمي للاسماعيلي غضب جماهير النادي الأهلي، حبث علق على خساراة الدروايش أمام الزمالك قائلا: “الزمالك أفضل فريق في الدوري المصري، ويلعب على بطولة”.
وتابع: “الزمالك دوافعه كانت كبيرة، ويسعى لحصد بطولة الدوري وهو الأقرب لذلك”.
حقق نادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.
نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.
https://twitter.com/ZamalekFanss/status/1426616345404350471?s=20
وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في المباراة وللقلعة البيضاء، في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق حمزة المثلوثي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين حولها الجزيري برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.
هدف الزمالك الثاني في الاسماعيلي عن طريق الخديوي " سيف الدين الجزيري " واسسيست حمزة المثلوثي وهدف تونسي خالص .. 🏹🔥#الدوري_يا_زمالك pic.twitter.com/KUqTCLZTNq— ✪ 𝕄 • 𝔼𝐋 𝐃𝐒𝐎ℜ𝐘 𝐔𝚆𝐊 🇦🇹🇵🇸 (@ELDSOKY_1911) August 14, 2021
تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.
تشكيل الإسماعيلي
حراسة المرمي: محمد فوزي.
خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفي الزناري، محمد عادل، حسين السيد.
خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مصطفي، فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم: شيلونجو ، شكري نجيب.
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