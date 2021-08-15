/645432/شيما-صابر-تثير-الجدل-بشأن-تفويت-المباريات-للأهلي-ماذا-قالت

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت شيما صابر عبر حسابها الشخصي”فيس بوك”:”في ناس بالنسبه ليها كره القدم ٢٠ لاعب بيجرو ورا كوره و الي يجيب جون بيكسب و في ناس فاهمين ان كل لاعب في الملعب بيكون ليه دور بيحدده المدير الفني قبل اللقاء و في لقاء الاهلي رامي كان ماسك بواليا الا في الكور الثابته كان بيلعب علي ياسر ابراهيم لانه الاخطر في الحته دي و في زميل تاني دوره يمسك بواليا و دي تعليمات لازم تتنفذ.. و في الهدف الاول رامي كان بين انه يطلع مع بواليا او يمسك ياسر و لو كره جت لياسر وقتها هيكون هو الي مقصر !! و بالنسبه للطرد دول انذارين كل انذار منع هجمه خطيره ده غير انه خرج ٣ كور كان ممكن يتسببوا في اهداف اكتر ده ردي علي الي بيشكك في مستوي رامي كلاعب اما الناس الي خاضوا في الاعراض و الشرف ف حسبنا الله و نعم الوكيل ..

ومن ناحيه اخري أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أنه لا يرحب برحيل رامى صبرى قائد الفريق بالموسم الجديد بعد اهتمام نادى فاركو بضمه، وقال عبد الناصر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، التفريط فى رامى صبرى مسؤولية كبيرة جداً لأنه قائد الفريق، و3 أمور تحسم رحيل اللاعب، وهى الحالة الفنية والعرض المادى ورغبة اللاعب، مضيفا، "عن نفسى لا أفضل رحيل اللاعب والقرار فى النهاية يكون لمجلس الإدارة، وحتى الآن لم يعرض الأمر على حلمى طولان".

وأضاف مدير الكرة بإنبى، للأسف أخطاء التمركز لبعض لاعبى الوسط تسبب فى هدفى الأهلى، وكان من المهم أن يلتزم كل لاعب باللاعب الذى يراقبه، ولكن نانو بيتر أخطأ فى مراقبة بواليا، وحلمى طولان عدل الأمر فى الشوط الثانى.

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن دوافع الفريقين كانت جيدة، ولاعبى إنبى كانوا متعاهدين على تقديم مباراة جيدة لكن استقبال هدفين مبكرين أثر علينا، اللاعب يدافع عن قميصه وقيمته وذاته فى الفريق هذه الدوافع التى نعمل عليها.