انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع تفاصيل مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021, حيث يعقد اليوم وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ظهر اليوم 15 اغسطس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج الثانوية الأزهرية نائبًا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ويعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي كافة تفاصيل نتيجة الثانوي الازهري ونسب نجاح الطلاب، وأعداد الناجحين، وأسماء الاوائل من الطلاب والطالبات في كل قسم بالتفصيل.

وقامت المنصات الإليكترونية التابعة للأزهر على وسائل التواصل الاجتماعي بعمل بث مباشر لفاعليات المؤتمر الصحفي لوكيل مشيخة الأزهر لإعلان النتيجة مباشرة.

المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

تستطيع متابعة ما جاء في المؤتمر الصحفي عبر موقع مصر فايف الآن وذلك بعد انتهاء مؤتمر تفاصيل النتيجة الأزهرية، بعد وقائع اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، والتى تابعها أكثر من 100 ألف طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية واسرهم لمعرفة النتيجة.

أوائل الثانوية الأزهرية بالأسماء

واتصل الامام الطيب، شيخ الأزهر، يوم أمس، بعدد 7 طلاب وطالبات أوائل الثانوية الأزهرية، بالشعبة العلمية والشعبة الأدبية أيضاً، لتهنئتهم بحصولهم على المراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وحصل خمس طلاب على المراكر الأولى في الشعبة العلمية من بينهم طالبان من الدقهلية وطالبين من محافظة الشرقية وطالب من محافظة القاهرة، وحصلوا على مجموع 100%، وهم: أحمد محمد جمال، الدقهلية، الطالب أمير محمد عمارة، القاهرة، ومحمد تامر المرزوقي، الدقهلية، والطالب محمد محمد حسن، الشرقية، والطالب محمود السيد عبدالفتاح، الشرقية، وحصلت الطالبة نجلاء كامل يوسف، من أسيوط، على مجموع 99.5% في الشعبة الأدبي، وعصام محمد إبراهيم من الغربية على مجموع 97.4% ليكون الأول على الطلاب الأكِفّاء.

رابط نتيجة الشهادة الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

يمكنك معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021, فور إعلانها من خلال الدخول على الضعط على رابط نتيجة الشهادة الأزهرية 2021.

ويبلغ عدد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية 74 ألفً و754 من الطلاب، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية إلي 38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة، ويكون إجمالي عدد الطلاب لهذا العام إلى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة.