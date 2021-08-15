وزارة الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركزا، كما تم تخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.