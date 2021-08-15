الحكومة: إتاحة 200 خدمة إلكترونية بنهاية العام الجارى على المنصة الرقمية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمى، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومسؤولى الجهات المعنية.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، بتأكيد أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة فى سبيل التحول الرقمى، تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمى، وذلك سعيا للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية فى الحصول على الخدمات المقدمة إليه، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإتاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية، بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية التى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى، لافتا إلى أن منظومة التحول الرقمى تشمل محورين، حيث يتعلق المحور الأول بإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم إطلاق العديد من الخدمات على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية، حيث من المقرر أن يكون متاح 200 خدمة أمام المواطنين بنهاية العام الجارى على المنصة الرقمية، والتى نعمل حاليا على زيادتها لتصل إلى 400 خدمة خلال العام المقبل، بينما يتعلق المحور الثانى فى التحول الرقمى بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمى، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور عمرو طلعت: تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع، حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص غير الراغبين فى التعامل المباشر مع التكنولوجيا.

من جانبه، أوضح المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى أنه تم التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية، حيث تم حتى الآن إطلاق نحو 90 خدمة حكومية مرقمنة على المنصة، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومركز الاتصال (15999).

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم كذلك بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى، ومن أبرزها تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى التشخيص الطبى، وكذلك فى منظومة التعليم العالى.

كما يتم العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات، مشيرا إلى أنه فى إطار دعم هذه الجهود يتم تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.