ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى للفتيات بنسبة نجاح 58.99٪

جدة - نرمين السيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020/2021م.





وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح فى القسم الأدبى للفتيات قد بلغت 58.99٪، وجاء ترتيب الأوائل فى القسم الأدبى للفتيات كالتالى:

المركز الأول: الطالبة/ نجلاء يوسف كامل محمود، منطقة أسيوط الأزهرية، وحصلت على 624 درجة، بنسبة 99.05 ٪.

المركز الثانى: الطالبة/ اريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 623 بنسبة 98.89 ٪.

المركز الثالث: الطالبة/ عبير عادل منصور منصور، منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحصلت على 622، بنسبة 98.73 ٪.

المركز الرابع: الطالبة/ امامه وسام محمد الشاذلى، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز الرابع مكرر: الطالبة/دعاء أحمد الشناوى السيد، منطقة الغربية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.

المركز السادس: الطالبة/ مروه سعيد محمد السيد، منطقة الجيزة، وحصلت على 620، بنسبة 98.41 ٪.

المركز السابع: الطالبة/ ساميه محمد صلاح محمد عثمان، منطقة القليوبية الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز السابع مكرر: الطالبة/ فاطمة الزهراء أحمد السيد العربى، منطقة بور سعيد الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.

المركز التاسع: الطالبة/ ايمان على عبد الحى عبد الحميد، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 617، بنسبة 97.94 ٪.

المركز العاشر: الطالبة/ أروى أحمد عبد الحميد محمد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

المركز العاشر مكرر: الطالبة/ سناء ضياء هيكل إبراهيم، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.

يُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى بالأمس، اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم، وقدم فضيلته خلالها الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.