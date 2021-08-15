- 1/2
- 2/2
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكى وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس "جو بايدن"، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمنى والاستخباراتى فى ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.
من جانبه؛ نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحيات الرئيس الأمريكى، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما فى ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، مثمناً فى هذا الإطار قيادة السيد الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليمياً، الأمر الذى رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمى بأسره.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.
كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع فى أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة فى ليبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.