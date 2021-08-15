عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكى وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس "جو بايدن"، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمنى والاستخباراتى فى ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

من جانبه؛ نقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحيات الرئيس الأمريكى، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما فى ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، مثمناً فى هذا الإطار قيادة السيد الرئيس لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليمياً، الأمر الذى رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمى بأسره.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.

كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع فى أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة فى ليبيا.