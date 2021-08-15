مي رشدي لـ دوت الخليج: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السكنية يحقق التوازن

/645431/مي-رشدي-لـ-تحيا-مصر-مشاركة-القطاع-الخاص-في-المشروعات-السكنية-يحقق-التوازن

أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان علي أن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات السكنية المتنوعة في كل محافظات مصر يأتي من حرص وسعي الدولة لتوفير سكن وبيئة ملائمه للمواطن المصري في عهد جديد والقضاء على العشوائيات كانت المشكلة الرئيسية في هذا الملف .

سكن كريم

وثمنت عضو لجنه الاسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي لتحيا مصر دعوة الرئيس السيسي لشركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات العقارية الجديدة، مؤكدة علي أن هذه الخطوة ستدعم القطاع الخاص فى مجال الإسكان وتعمل علي تحقيق التوازن في سوق العقارات خاصة بعد إعلان الرئيس بتوفير الأرض للمطورين مقابل حصولها على ثمن هذه الأرض وحدات وذلك لتوفير ملاءة مالية للمطورين فى المشروعات الجديدة والعمل على سرعة إنجازها وفى المقابل تحصل الدولة على وحدات من هذه المشروعات بنسبة ثمن الأرض.

قطاع الاسكان

واكدت النائبة مي رشدي، أن قطاع الإسكان شهد طفرة وتحول جذري في التعامل مع هذا الملف الداعم الرئيسي للمواطن بطريقه مباشرة في توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها لكافة فئات المجتمع حتي تري مصر بدون عشوائيات وحق المواطنين في سكن ملائم لهم وللاجيال القادمة .