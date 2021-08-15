/645429/تأجيل-طعن-رئيس-الزمالك--السابق-مرتضى-منصور-لـ-29-أغسطس

أجلت اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 29 أغسطس الجاري.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل طعن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

جدير بالذكر طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 شهر نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

نادي الزمالك

وكان عضو مجلس غدارة نادي الزمالك هاني زادة، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

بيان من وزارة الشباب والرياضة

وكانت أمرت وزارة الشباب والرياضة، خلال بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما أمرت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً. وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والخاص، في الدعويين رقمى 2015 لسنة 74 ق، و 2250 لسنة 75 ق المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.

وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.

وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإدارى، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.