/645428/النائب-أيمن-شكري-يتقدم-بطلب-بشأن-عودة-حلقات-الدروس-والعلم-بالمساجد-لمواجهة-الفكر-المتطرف

تقدم النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بطلب إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ،بشأن عودة حلقات الدروس والعلم بالمساجد حرصاً على شباب المسلمين من الإنحراف والانسياق وراء الفكر المتطرف .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب أيمن شكري بطلب لوزير الاوقاف بشأن عودة حلقات الدروس بالمساجد

كما طالب النائب أيمن شكري فى الطلب المقدم منه بعودة فتح الحمامات والميضة داخل المساجد بعد إغلاقها لأكثر من عامين وحتى الآن بسبب تداعيات إنتشار فيروس كورونا .

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية للمجلس، استعراض إنجازات البرلمان، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.

نهاية دور الانعقاد الاول

واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية لـ29 بيان من وزراء الحكومة.

وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.