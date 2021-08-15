/645427/الأهلي-يستقبل-فينجادا-اثناء-زياراته-لمقر-قطاع-الناشئين-بفرع-مدينة-نصر

استقبل النادي الأهلي صباح اليوم السبت البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ومساعده محمد وهبة، اثناء زياراته لمقر قطاع الناشئين بفرع مدينة نصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، ومايكل بروكيش، المدير الفني للقطاع على استقبال فينجدا ومساعده والترحيب بهما.

وقام فينجادا بمتابعة أجزاء من تدريبات فرق القطاع وأبدى إعجابه بالمستويين الفني والبدني للاعبين، كما دخل في حديث مطول مع خالد بيبو وبروكيش حول أساليب التدريب وخطط اللعب.

وتفقد فينجادا منشآت قطاع الناشئين، سواء قاعة المحاضرات أو غرفة الساونا والجاكوزي، وعيادة الناشئين والجيم، وملاعب التدريبات.

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه الشديد بمنشآت قطاع الناشئين وقال إنها لا تقل تطوراً عما يراه في أكبر الأندية الأوروبية، كما أشاد بتواجد وحدة خاصة للقياسات البدنية، مما يساهم بقوة في تطوير مستوى اللاعبين خاصة على الجانب البدني.

الفريق الاول كرة القدم

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره النادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة التي ستجمعهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد الجيش بالسويس.

يلتقي النادي الأهلي وفريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنطلق ارفة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الجيش بالسويس.

موسيماني يكشف السبب وراء التعادل أمام الإسماعيلي

وتابع موسيماني : " في حالة عدم تلقى أهداف يمكن أن تحقق تعادل سلبي فقط وفي هذة الحالة يمكن لأي فرق أن يهبط بعدم تلقيه أي أهداف لأنه لن يحقق فوز ، لكن الأهم من عدم التلقى هو تسجيلك الأهداف".

وواصل موسيماني: " المباريات مختلفة، المواجهة السابقة حاولنا تسجيل هدف ثاني لكننا لم ننجح ، وأستطاع المنافس تسجيل هدفا من كرة هجومية وحيدة، أخر 3 مباريات أحرزنا 7 أهداف وسكن شباكنا هدف وحيد".

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.