دوت الخليج يرصد بالتفاصيل افتتاح نفق الوالدة الجديد بحلوان«صور»

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افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نفق السيارات اسفل خط سكة حديد طرة - التبين بمنطقة عزبة الوالدة الذى تم انشاءه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه .

دوت الخليج يرصد بالتفاصيل افتتاح نفق الوالدة الجديد بحلوان بحضور وزير النقل

وفي بداية كلمته أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن مصر تشهد في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نهضة تنموية غير مسبوقة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا الى أن من أولويات القيادة السياسية الخدمات التي تقدم للمواطن من أجل حياة كريمة إيمانا بأن المواطن يستحق حياة لائقة .

وأعرب محافظ القاهرة عن خالص شكره وتقديره لوزير النقل ووزارة النقل على سرعة الاستجابة الفعالة بالمشاركة والتنسيق مع محافظة القاهرة في سرعة إنجاز أعمال تطوير نفق عرب وعزبة الوالدة بحي حلوان لخدمة أهالي الحي وتيسيرا عليهم في نقل الحركة المرورية من مناطق عزبة وعرب الوالدة إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان .

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النفق يأتى في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة والربط بينهم وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة لانهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم وانشاء نفق موازى له وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن عاش مواطني تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المروري حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول الي المنطقتين أو الخروج منها ووجود نفق واحد كان يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور حيث تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء محافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني ، كما تم تنفيذ عدة مشروعات قومية بحي حلوان مثل رفع كفاءة الطرق ( شارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي وشارع مصر العليا وشارع امتداد ذكي ) بتكلفة بلغت أكثر من 124 مليون جنيه وهى من اكبر الاعتمادات المالية التى تمت لحساب حى حلوان .

وأضاف محافظ القاهرة أنه إيماناً بدور المجتمع المدنى بالمشاركة مع اجهزة الدولة بالمساهمة فى تقديم خدمة مجتمعية تعود على المواطن قام اتحاد البنوك خلال الفترة الماضية بانشاء عدد من المدارس النموذجية المتكاملة مثل المدرسة اليابانية ومدرسة طماعه بعرب راشد ومدرسة كفر العلو ، بالاضافة الى تطوير شارع الحرير وإنارة وتطوير شارع الكورنيش ، وإعادة إنشاء سوق توشكى لأكثر من 500 مواطن مستفيد .

وفي نهاية كلمته أعرب محافظ القاهرة عن تقديره لأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمشاركتهم الفعالة ودورهم المثمر والمتابعة المستمرة مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على جميع التحديات التى تواجه أبناء حي حلوان والتنسيق المستمر للعمل على حلها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن النفق الجديد بطول ١٥٠ م٢ منهم ١٥ م٢ أسفل خط السكة الحديد وعرض ٨ م٢ وارتفاع 5.10 أمتار وسيؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة فى المنطقة .

شهد الافتتاح د.علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونواب مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة المعصرة وحلوان و د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيسى حيي حلوان والمعصرة وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة القاهرة .