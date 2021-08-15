تطورات جديدة في الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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كشف الإعلامي محمد الباز مذيع برنامج «أخر النهار» الذي يعرض على فضائيات قناة النهار، عن تطورات جديدة لزميله الإعلامي وائل الإبراشي مشيرا إلى تحسنة ومطالبة جمهوره بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

وقال محمد الباز خلال البرنامج: “مبارح أنا كلمت أحد الأصدقاء، وقال لي إنه تواصل مع وائل الإبراشي والحمدلله حالته بتتحسن وبيطمن الناس وبيطلب منهم يواصلوا الدعاء له لتجاوز هذه الأزمة”.

وكان قد كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن، فقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، مساء يوم الأحد الماضي، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أعلن وائل الإبراشي عن إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وظهرت عليه الأعراض خلال تقديم برنامجه "التاسعة مساء" الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومكث داخل مشفي زايد التخصصي نحو 75 يومًا حتى خرج ليقيم بمنزله في فترة نقاهة.

وخلال الـ 6 أشهر الماضية تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء بخصوص عودة وائل الإبراشي، التي لم تتحقق ليأتي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ليقول القول الفصل فيما يخص عودته ويؤكد أنها قريبة جدًا.

وأكد الإعلامي محمود سعد مؤخرا على أن وائل الإبراشي لازال يعاني من تعديات فيروس كورونا رغم تجاوزه مراحل الخطر، حيث ذكر أن آخر مكالمة هاتفية بينهما أوضحت أن الإبراشي يجد صعوبة في الحديث، قائلًا: "بيتكلم بصعوبة.. تعبان"، وذلك من خلال برنامجه «باب الخلق» المذاع على فضائية قنوات «النهار».

يذكر أن وائل الإبراشي إعلامي شهير قدم عددًا من البرامج في عدة محطات تلفزيونية، وهو يقدم حاليًا برنامج "التاسعة مساءً" على التلفزيون المصري.