/645422/دفن-3-جثث لقوا-مصرعهم- في- حادث-تصادم-سيارتين-ميكروباص-بسقارة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دفن 3 جثث لقوا مصرعهم فى حادث بسقارة

كما قررت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ10 أفراد آخرين أصيبوا في ذات الحادث تمهيدا لسؤالهم حول التفاصيل، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

السرعة الزائدة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث بدأ بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة الجيزة مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ووجود مصابين علي طريق المريوطية بمنطقة سقارة بدائرة المركز.

و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 5سيارات إسعاف وبالفحص وعمل التحريات أتضح اصطدام سيارة ميكروباص بأخري من الخلف إثر السرعة الزائدة وخلف الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

نقل الجثث

وتم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.