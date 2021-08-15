انت الان تتابع تفاصيل خبر المرور || انتظام السيولة المرورية بالجيزة وحركة تنقلات رؤساء وحدات مرور القليوبية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت محافظة الجيزة انتظام حركة المرور على الطرق الرئيسية، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم 15 اغسطس 2021, وذلك وسط تواجد أمني كثيف في الشوارع والميادين لمتابعة حركة السيارات، وتأمين حركة المواطنين وفض أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور والطرقات.

وشهدت حركة المركبات أعلى محاور محافظة الجيزة، انتظامًا بمختلف شوارع المدينة والنيل السياحي، ومنطقة الهرم والبحر الأعظم، ونزلة الطريق الدائري اتجاه الصعيد، ومناطق الوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما خصصت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة مدير إدارة مرور الجيزة اللواء محمد نصر لبنه، حملات كبيرة على الطرق السريعة للحد من وقوع الحوادث، والتصدي لظاهرة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لكونها تهدد سلامة الشخص والآخرين، وتم تكثيف الحملات الرادارية ونشر سيارات اغاثة المرور، ومركبات الدفع الرباعي والدراجات النارية، وكثفت أيضاً من تواجد الخدمات المرورية على الطرقات لتكثيف عمليات مراقبة المحاور الرئيسية لمنع أي زحام مرورية.

وانتشر رجال المرور بكافة الميادين والشوارع الرئيسية بالجيزة، بحملات مرور مكثفة لرصد كافة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، وعدم التهاون مع آي من المخالفين لقواعد وآداب المرور، كما ويتم رفع جميع السيارات المتروكة التي تم رصدها بالشوارع وتسببت ظهور ازدخام مروري بالطرق.

حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور في محافظة القليوبية

أصدر مدير أمن القليوبية اللواء محسن شعبان، حركة التنقلات لرؤساء وحدات المرور بمدن ومراكز محافظة القليوبية. حيث تم نقل المقدم مصطفى عطية رئيسا لوحدة مرور ببنها، والمقدم سعيد عبدالحليم لأقسام وحدات التراخيص ببنها. وجاء وليد بشير رئيساً لوحدة مرور شبرا الخيمة، والرائد محمود عيلة لصالة تسيير بنها، وربيع صلاح لمرور العرب بالخانكة، والرائد محمد السيسي رئيس وحدة مرور العبور.

والنقيب محمد صلاح لصالة القيادة ببنها، ومحمد شداد لصالة فحص المرور ببنها، وأمين أبوزيد لوحدة فحص العرب بمرور الخانكة، والنقيب أحمد عبدالباقي لوحدة مرور طوخ، ومحمد محروس لوحدة شبين القناطر، ولمرور قليوب حاتم، ولمرور القناطر الخيرية هاني حمدي، والنقيب إبراهيم حسن لوحدة فحص مرور شبرا الخيمة.