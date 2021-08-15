القوى العاملة: تعيين 421 شاباً .. والتفتيش على 189 منشأة بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 421 شاباً ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1027 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 20 ألف جنيه لـ 10 عمال منح مولود جديد ، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه ، و 5 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 110 عاملاً جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 189 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعمل ندوتين توعية ، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 11 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 35 شكوى ، و 17 شكوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة ، وإعادة التفتيش على 40 منشأة ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 33 قياس وبحث 2 شكوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .