الإمارات : إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من الخارج للزوار القادمين

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن إجراءات اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة للزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتمدت شهادة التطعيم ، وذلك بأمكان الزوار من استخدام نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن مع تنفيذ قرار حصرية دخول بعض الأماكن العامة في الإمارة على المطعمين اعتباراً من 20 أغسطس 2021.

وأشارت اللجنة أنه قبل السفر إلى الإمارة، يجب على الزائر التسجيل في تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، من خلال خدمة "تسجيل القادمين"، وتعبئة النموذج وإرفاق الوثائق التي تثبت حالة التطعيم، ومن ثم تصل للزائر رسالة نصية تشمل رابطاً لتحميل تطبيق الحصن.

وعند الوصول إلى أبوظبي، يحصل الزائر على الرقم الموحد في المطار أو من خلال تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني، ويقوم بالتسجيل على تطبيق الحصن باستخدام الرقم الموحد، ورقم الهاتف المسجل لدى الهيئة، أو رقم الهاتف الشخصي عند إجراء فحص مسحة الأنف PCR في الدولة.

وتصل للزائر كلمة مرور لمرة واحدة OTP لإنهاء إجراءات التسجيل على تطبيق الحصن، الذي يمكن المستخدم من الاطلاع على حالته الصحية ومعلومات التطعيم والفحوصات والسفر واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR .