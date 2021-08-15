محافظ القاهرة: مصر تشهد فى عهد السيسى نهضة تنموية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مصر تشهد فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نهضة تنموية غير مسبوقة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن من أولويات القيادة السياسية الخدمات التى تقدم للمواطن من أجل حياة كريمة إيمانا بأن المواطن يستحق حياة لائقة.





جاء ذلك خلال افتتاح المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وخالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم نفق السيارات أسفل خط سكة حديد طرة - التبين بمنطقة عزبة الوالدة الذى تم انشاءه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

وأعرب محافظ القاهرة عن خالص شكره وتقديره لوزير النقل ووزارة النقل على سرعة الاستجابة الفعالة بالمشاركة والتنسيق مع محافظة القاهرة فى سرعة إنجاز أعمال تطوير نفق عرب وعزبة الوالدة بحى حلوان لخدمة أهالى الحى وتيسيرا عليهم فى نقل الحركة المرورية من مناطق عزبة وعرب الوالدة إلى مناطق جامعة حلوان ووسط حلوان.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النفق يأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة والربط بينهم وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة لإنهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم وإنشاء نفق موازى له وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن عاش مواطنو تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المرورى حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول الى المنطقتين أو الخروج منها ووجود نفق واحد كان يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور حيث تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة.

وقال عبدالعال إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بنطاق أحياء محافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى، كما تم تنفيذ عدة مشروعات قومية بحى حلوان مثل رفع كفاءة الطرق ( شارع عاطف البرقوقى وشارع أحمد بدوى وشارع مصر العليا وشارع امتداد ذكى ) بتكلفة بلغت أكثر من 124 جنيه وهى من اكبر الاعتمادات المالية التى تمت لحساب حى حلوان.

وأضاف محافظ القاهرة أنه إيماناً بدور المجتمع المدنى بالمشاركة مع أجهزة الدولة بالمساهمة فى تقديم خدمة مجتمعية تعود على المواطن قام اتحاد البنوك خلال الفترة الماضية بإنشاء عدد من المدارس النموذجية المتكاملة مثل المدرسة اليابانية ومدرسة طماعة بعرب راشد ومدرسة كفر العلو، بالإضافة الى تطوير شارع الحرير وإنارة وتطوير شارع الكورنيش، وإعادة إنشاء سوق توشكى لأكثر من 500 مواطن مستفيد.

وأعرب محافظ القاهرة، فى نهاية كلمته، عن تقديره لأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمشاركتهم الفعالة ودورهم المثمر والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف على جميع التحديات التى تواجه أبناء حى حلوان والتنسيق المستمر للعمل على حلها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

ويبلغ طول النفق الجديد 150 م2 منهم 15 م2 أسفل خط السكة الحديد وعرض 8 م2 وارتفاع 5.10 أمتار وسيؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة فى المنطقة.

شهد الافتتاح الدكتور علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونواب مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة المعصرة وحلوان والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيسى حيى حلوان والمعصرة وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة القاهرة.