عميد الاقتصاد والعلوم السياسية: مصر لديها تجربة متميزة فى تمكين الشباب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لديها تجربة ثرية ومتميزة فى مجال تمكين الشباب، وإن الإدارة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت أن تصل إلى برنامج عملى قادر على تحقيق التمكين الإيجابى للشباب واستغلال طاقتهم ومواهبهم وإبداعاتهم فى دعم جهود الدولة والدفع بها نحو تعزيز وتحسين النتائج.





وأضاف السعيد - خلال الندوة التى نظمها فريق التميز بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ بمناسبة اليوم العالمى للشباب بعنوان "إدارة التغيير وتحديات تطوير الدولة المصرية الحديثة" - أن التجربة المصرية فريدة، لأنها تقوم على الرؤية المتكاملة التى ساهمت فى الدفع بالمواهب الشابة من ذوى الخبرات فى مختلف قطاعات وأجهزة الدولة لتولى المناصب القيادية.

وأشار إلى أن تجربة التمكين المصرية لم تقف عند حدود الاستعانة بالشباب فى المناصب القيادية والتنفيذية فقط، وإنما هى مشروع متكامل تبنته الدولة بداية من اكتشاف المواهب وخلق البيئة التحفيزية والتدريبية والمتمثلة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (PLP)، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة وغيرها من المبادرات التى تحرص الدولة على تنفيذها؛ دعمًا لتحسين تجربة التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للشباب.

وتابع قائلا: "لدينا تجربة برلمانية ثرية تشهد وللمرة الأولى أعلى نسبة تمثيل شبابى فى المجالس النيابية التى تعد من أقدم البرلمانات فى العالم، كما أننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة منح الثقة للشباب والدفع بهم لتولى المناصب القيادية فى الأجهزة التنفيذية والوزارات والمحافظات ورأيناهم للمرة الأولى فى مناصب نواب ومساعدين للوزراء والمحافظين".

ولفت السعيد إلى أن تجربة تمكين الشباب لا تزال بحاجة إلى الدعم والتطوير لاستيعاب عدد أكبر فى كافة المؤسسات والهيئات التنفيذية والوزارات المختلفة، خاصة وأننا فى دولة شابة، وبالتالى فإننا لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الفرص فى مختلف المجالات لاستيعاب هذا الحجم الكبير من المبدعين الشباب والمتخصصين فى مختلف المجالات.

شارك فى الندوة الدكتور محمد فخر الدين أحد المسؤولين عن تنمية وتأهيل الشباب واستشارى التطوير المؤسسى وإدارة التغيير، كما شهدت الندوة - التى أدارها محمد عواض رئيس فريق التميز والطالب بالفرقة الثالثة علوم سياسية - تفاعل عدد كبير من شباب الكلية الذين حرصوا على الإدلاء بآرائهم حول موضوع الندوة من خلال مناقشات ثرية.