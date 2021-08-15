شوقى علام ينعى مفتى أوزباكستان عثمان عليموف

وقال مفتى الجمهورية - فى بيان اليوم الأحد - إن الفقيد -رحمه الله- له الكثير من الآثار الطيبة فى خدمة المسلمين، خاصة فى دول آسيا الوسطى، فضلًا عن جهوده الإفتائية الكبيرة.
وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومريديه وإلى العالم الإسلامى، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبله فى الصالحين وأن يشفِّع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
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