/645419/محمد-السلاب-يهاجم-إتحادات-الألعاب-الرياضية-علي-خلفية-نتائج-الأولمبياد-وديتوا-الفلوس-فين

أعلن النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب أنه سيتحرك برلمانيا لمحاسبة من أسماهم ب "المسؤولين المقصرين" الذين تولوا إدارة ملف مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

محمد السلاب يهاجم إتحادات الألعاب الرياضية

وشن السلاب هجوما عنيفا ضد اتحادات الألعاب الرياضية ،كما تعهد بفتح ملف الرقابة المالية على أنشطة الاتحادات الرياضية ، حيث أشار إلى ان الدولة خصصت ما يزيد عن ال ٣٠٠ مليون جنيه لتأهيل أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو 2020 متسائلا :"الفلوس راحت فين ؟ "

وأتهم السلاب في تدوينه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المسؤولين عن إدارة الاتحادات الرياضية بالاستهتار وانعدام المسؤولية وغياب الرؤية وعدم تقدير أهمية تمثيل مصر في المحافل الدولية.

تحرك برلماني عاجل

وذكر السلاب مجموعة من الأمثلة حول العراقيل التى وضعها مسؤولى الاتحادات الرياضية أمام اللاعبين ، حيث أشار إلى أن بعض المسؤولين فى الاتحادات الرياضية كان ينبغي أن يخضع للمحاكمة الجنائية لكنهم الان يحاولون سرقة أنتصار بعض اللاعبين ونسب المجهود لأنفسهم.

وأكد السلاب أن طموح مصر وهي تبني الجمهورية الجديدة لا يصح أن يكون إحراز 6 ميداليات فقط في الأولمبياد مشيرا إلى ان أي إنجاز قد تحقق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ينسب فقط للاعبين الذين واجه عدد منهم مشكلات ضخمة في التأهيل والإعداد.

وقال السلاب: "في طوكيو 2020 أحنا شفنا بداية لأبطال قادرين يحققوا إنجازات لمصر وشباب لسه المستقبل قدامهم ، واجبنا إننا نقف جنبهم ونساعدهم عشان نحصد نتائج أكبر تليق بإسم مصر في باريس 2024".