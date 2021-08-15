/645418/ممنوع-التصوير-شروط-حفلات-مهرجان-القلعة-للموسيقى-تزامنا-مع-اطلاقه-الليلة

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بداية من اليوم الأحد 15 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساء على أن يستمر لمدة 16 يومًا متصلة ليتنهي في نهاية شهر أغسطس، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

دوت الخليج يرصد شروط حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ووضعت إدرارة المهرجان مجموع من الشروط لحضور الحفلات المقامة به وهي: “غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، الجلوس على المقاعد بأسبقية الحضور، غير مسموح بتحريك المقاعد، ممنوع التصوير”.

مهرجان القلعة للموسيقى يضم 31 حفلا

ويعتمد مهرجان القلعة للموسيقى على عدد كبير من الحفلات الغنائية المتنوعة لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى يحييها كل من: “أطفال مركز تنمية المواهب، مجموعات الأوبرا لموسيقي الحجرة، أوركسترا القاهرة الإحتفالي بمشاركة ثنائى الفيولينة والييانو فؤاد ومنيب، فريق وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق كايرو كافيه بقيادة علي شرف، أحمد جمال، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، الشيخ ياسين التهامي، نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع فرقة الباليه، على الحجار، نادية مصطفي، هاني شاكر، وائل الفشني، لينا شاماميان "سوريا"، هلا رشدي، طارق العربي طرقان وأبناؤه "سوريا"، حازم شاهين، كارمن سليمان، نداء شرارة " الاردن"، محمد الشرنوبي، نوران أبو طالب ، هشام عباس ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد محسن، محمد حسن، جنات "المغرب"، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، دينا الوديدي، نسمة عبد العزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته “.

مهرجان القلعة يكرم 12 شخصا ضمن فاعلياته ال26

تكرم إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء خلال الإحتفال شخصية فنية وإدارية ساهمت في إثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركوا فى صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم: لمطرب أمجد العطافي ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، الدكتورة عزه مدين ، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى ، الإعلامي أمجد مصطفی، المطربة ريم كمال ، السوبرانو داليا فاروق ، حماده السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة ، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ، اسم المهندس مؤنس العطوي ، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.