النائب محمد السباعي عن برلمان الشباب :تعلمنا فيه الطموح والأمل«صور»

/645417/النائب-محمد-السباعي-عن-برلمان-الشباب-تعلمنا-فيه-الطموح-والأملصور

أعرب النائب محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن فخره وسعادته بالمشاركة في فاعليات برلمان الشباب والتواجد بين أعضاءه، مضيفا “تعلمنا فيه الطموح والأمل ، وآليه التخطيط لتحقيقه والايمان ببكره”.

برلمان الشباب وأكد النائب محمد السباعي ، عضو مجلس الشيخ، إيمانه بسمو هدفه وعظيم رسالته لتثقيف وتأهيل الشباب للعمل السياسي على أسس قويمه ،قائلا “جيل بيسلم جيل”. دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب محمد السباعي بشأن برلمان الشباب وتجدر الإشارة إلى أن وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاركفي فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك" الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة. وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وعماد خليل ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ. وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندرية ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية. كما شهد اللقاء حضور نخبة من قادة الفكر من مختلف المجالات، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.

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