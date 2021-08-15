/645416/عبد-الله-احمد-يحذر-من-التعامل-مع-مراكز-التخسيس-وعلاج-الإدمان-غير-المرخصة

طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التصدي بقوة وحزم لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وكذلك مراكز التخسيس غير المرخصة أيضا، مؤكدا أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين وهناك العديد من الوقائع سواء في مراكز علاج الإدمان أو التخسيس حيث كانت سببا في وفاة بعض المواطنين.

عبد الله احمد يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان

وحذر النائب عبد الله أحمد عبد الله فى بيان صحفى له من التعامل مع هذين المكانين، مؤكدا أن مراكز علاج الإدمان لابد أن تكون مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية، وكذلك الأماكن التي يتم إجراء عمليات السمنة بها، ففي الفترة الأخيرة يلجأ البعض للذهاب لمثل هذه الأماكن ولكن في حقيقة الأمر تمثل خطورة بالغة عليه.

عقوبات على المخالفين

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة لغلق هذه المنشآت مع توقيع عقوبات جازمة على أصحابها أو من يديرونها وجميع العاملين بها، وإلقاء الضوء في مختلف وسائل الإعلام حولها، حتى لا يذهب إليها بعض المواطنين، مع تدشين حملات توعية عن الأماكن التابعة للدولة والمعتمدة بشكل رسمي وعن كافة التفاصيل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن قطاع الصحة شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال المبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة أو تحسين البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في القرى والريف، وفي هذا الصدد على الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات.