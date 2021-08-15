/645415/6أحزاب-جديدة-تنضم-رسميا-للجنة-العامة-للبرلمان-والعدل-وإرادة-جيل-غير-مطابقين

دخلت تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها،والتى تم تقديمها من حزب مستقبل وطن من خلال النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والتى تضمنت تركيبة جديدة للجنة العامة للبرلمان، وذلك فيما يخص الجزء الخاص بتمثيل الأحزاب داخل اللجنة العامة حيث كان يتم السماح بتمثيل الأحزاب الحاصلة علي 10مقاعد وليس أقل.

دوت الخليج

اللجنة العامة لمجلس النواب، وفق التعديلات الجديدة ستتيح فرصة مشاركة الأحزاب الحائزة علي 3مقاعد فقط علي أن يكون لها هيئة برلمانية، ومن ثم فبرلمان 2021 به 13حزبًا سياسيًا بجانب المستقلين، حيث كان يمثل منهم قبل التعديلات الجديدة من هو حائز أعلي من الـ10مقاعد وهم كل من حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب الوفد، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة.

6أحزاب جديدة تنضم رسميًا للجنة العامة للبرلمان ..و«العدل» و«إرادة جيل» غير مُطابقين

وفق التعديلات الأخيرة ستتاح الفرصة لـ6أحزاب جديدة للتمثيل في اللجنة العامة، وهم كل من أحزاب الإصلاح والتنمية، والمصرى الديمقراطي، والحرية المصرى، والمؤتمر والتجمع، والنور، فيما لم يمثل في اللجنة العامة كل من حزب العدل وحزب وإرادة جيل، حيث يحصل كل منهم علي مقعدين فقط، ومن ثم لن يكون لهم هيئة برلمانية أو تمثيل داخل اللجنة العامة، حيث لم تنطبق عليهم التعديلات الجديدة والتى أتاحت الفرصة لكل حزب حاصل علي 3مقاعد بمجلس النواب أن يمثل في اللجنة العامة وأن يكون له هيئة برلمانية.

وتنص مادة 24 من لائحة مجلس النواب بأن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:أولاً: الوكيلين.ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.