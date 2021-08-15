راغب علامة بعد انفجار عكار«لا حل للبنان إلا المعجزة الإلهية»

/645414/راغب-علامة-بعد-انفجار-عكارلا-حل-للبنان-إلا-المعجزة-الإلهية

يعيش أهل لبنان خلال الفترة الحالية أحداث مأساوية واحدة تلو الأخرى، ففي صباح اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أغسطس الحالي، حدث إنفجار عريم بخزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان راح ضحيته 22 شخصا وإصابة 79 آخرين.

دوت الخليج يرصد تعليق راغب علامة على انفجار لبنان

ونسب الفنان راغب علامة حدوث هذا الإنفجار إلى الحماء واحتكارهم للوقود اللبناني فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “الزعماء وازلامهم يحتكرون البنزين والمازوت ، وانفجار عكار اكبر دليل . والله يستر من انفجارات أخرى وخزانات أخرى في كل المناطق اللبنانية. لا حل في لبنان الا بالمعجزة الإلهية".

وكتبت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الله يلعن كل زعيم وكل مسئول بلبنان.. يا بلا ضمير ووجدان.. الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم كرمال انتوا تكونوا عالكراسي”.

مايا دياب تستغيث بسبب أوضاع لبنان

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” مطالبة المساعدة من مصر والدول المجاورة للبنان: “ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات اسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الادوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه".

كانت قد أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن حزنها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلدها لبنان، فكتب: "عم بموت وعم بتقطّع وعم ببكي لأنو لبنان يتلفّظ أنفاسه الأخيرة..لأنو في ناس عم بتموت بالمستشفى وغيرن عم بيموتوا على الطريق..بلدي راح من بين ايدينا”.

نوال الزغبي ترفض استلام جائزة الموريكس دور بسبب أحوال لبنان المريرة

وعلى نفس السياق أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رفضها لجائزة الموريكس دور بسبب الأحداث المريرة التي تمر بها لبنان خلال الفترة الحالية ومعانتها مع الركود الإقتصادي مشيرة إلى تمنها بأن يتم إصلاح هذا الفساد خلال الفترة المقبلة، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور، تعد من واجهات لبنان الحضارية، ولا شك بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. لبنان ليس بخير”.