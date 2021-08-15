بيراميدز يغادر إلي الغردقة استعداداً لمواجهة الجونة.. تفاصيل

/645413/بيراميدز-يغادر-إلي-الغردقة-استعدادا-لمواجهة-الجونة-تفاصيل

يغادر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى مدينة الغردقة ثم التوجه إلى الجونة للإقامة هناك استعداداً لمواجهة فريق الجونة فى السابعة مساء الاثنين باستاد خالد بشارة فى إطار مباريات الجولة 31 من الدورى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الجماعى فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب المباراة، والذى سيشهد وضع اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى خطة المباراة.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوى

وشهدت القائمة عودة أحمد فتحى وعمر جابر بعد انتهاء الإيقاف، واستمر رمضان صبحى وشريف إكرامى فى الغياب بسبب الإصابة.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.

واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.