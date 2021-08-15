/645412/خلافات-مالية---كشف-لغز-مقتل-سائق-مركبة-توك-توك في-الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء لغز وملابسات واقعة مقتل سائق مركبة «توك توك» في الدقهلية، أتضح أن عاطلا أطلق بالرصاص من بندقية آلية لمشاكل مالية وتم ضبطه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة مقتل سائق مركبة «توك توك» في الدقهلية

كواليس الجريمة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة ميت غمر، بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز متوفٍ نتيجةإصابته بطلق ناري واتهام والده لـعاطل "له معلومات جنائية"، بالتعدي على نجله بسلاح ناري فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

تشكيل فريق بحث

وقرر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء سليم، بتشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية، توصلت جهوده إلى مكان اختباء المتهم بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وقطاع الأمن المركزي، تم القبض علية وبرفقته شخصين وهما «شقيقه وصديقه، لهما معلومات جنائية».

وبمواجهة المتهم الأول أمام جهات التحقيق، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم «بندقية آلية وعدد من الطلقات»، كما أرشد الثالث عن «بندقية آلية وعدد من الطلقات» اعترف بحيازتها.

واتخذت الإجراءات القانونية.