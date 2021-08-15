/645411/النائب-علاء-عابد-يشارك-فى-افتتاح-نفق-الوالدة-الجديد--فى-حلوان-بحضور-وزير-النقل-صور-وفيديو

شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى افتتاح نفق عزبة الوالدة الجديد فى حلوان بعد تطويره، لتوفير السيولة المرورية بالنفق القديم والتسهيل على المواطنين،وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات،و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والنائب مصطفي بكري والنائب محمود بكري، والنائب عيد حماد.

نفق الوالدة الجديد بحلوان

و أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل على وجود خطة مصدق عليها من الرئيس السيسي بإنشاء انفاق وكباري على السكة الحديد في كل مصر بدلا عن تقاطعات الطرق على السكة الحديد تمهيدا لالغاء المزلقانات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح نفق عزبة الوالدة الجديد في حلوان

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى إنشاء محطة القطار السريع في منطقة كفر العلو بحلوان، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعمه المطلق للمشروعات الخدمية قائلا :" لما بقول لسيادة الريس عاوزين نعمل كوبري او نفق في المكان الفلاني يقولي طالما هيخدم الناس متستأذنش نفذ على طول".

محافظة القاهرة

وأضاف اللواء خالدعبد العال، محافظ القاهرة، أنه جري التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة النقل للانتهاء من إجراءات إنشاء نفق إضافي موازٍ بمسافة ٥٠ مترًا أسفل السكة الحديد في عزبة الوالدة بحلوان في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين.

وتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ان النفق تم انجازه بتكلفة ١٥ مليون جنيه للتخفيف على المواطنين وتحقيق سيولة حركة المرور وتقليل الكثافة على النفق القديم في تلك المنطقة بعد سنوات المعاناة.

ومن جانبه هنأ النائب مصطفي بكري ، عضو مجلس النواب، أهالي عزبة الوالدة خاصة وأهالي حلوان عامة، بافتتاح النفق الجديد ، موضحا أنه مطلب لأهالي حلوان منذ عام 2005، كما أنه سيساهم فى السيولة المرورية للنفق القديم ، فضلا عن تقليل نسبة الحوادث.

وتوجه النائب مصطفي بكري بالشكر للفريق كامل الوزير ، على سرعة الاستجابة لمطالب أهالي حلوان بافتتاح النفق، كما وجه الشكر للنائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ ، على جهوده المضنية فى افتتاح النفق.

كما هنأ النائب محمود بكري ، عضو مجلس الشيوخ ، أهالي عزبة الوالدة بحلوان بمناسبة افتتاح نفق الوالدة الجديد بعد تطويره ، لافتا إلى أن رحلة انهاء إجراءات النفق استغرقت 138 يوما، موجها الشكر لكلا من النائب مصطفي بكري ،عضو مجلس النواب، والبرلماني السابق المهندس اسماعيل نصر الدين على جهودهم المبذولة لانهاء العمل بالنفق وتشغيلة